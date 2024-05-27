На стройплощадке завода "Атомстройкомплекса" приступили к установке автоклавов

На строительной площадке нового завода ООО "Теплит" (входит в структуру компании "Атомстройкомплекс") по производству газобетонных блоков (твинблоков) в Сысертском районе приступили к установке автоклавов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, шеф-монтаж – контроль за выполнением требований по наладке и настройке оборудования – выполнит представитель завода-производителя, при этом общий инжиниринг и текущее техническое обслуживание будут проводить специалисты "Теплита". Всего на заводе будет установлено 8 автоклавов диаметром 2,7 кв. м и длиной 44,5 м каждый, проектная мощность составит 400 тыс. куб.м. в год.

Автоклавирование – это последний этап производства твинблоков, обработка в условиях высоких давления и температуры значительно повышает прочность газобетона и обеспечивает высокое качество строительства. Сейчас на объекте идет подготовка к заливке бетонного покрытия и монтаж остекления. К сентябрю строители планируют выйти на пуско-наладочные работы котельной, проверить заводские параметры котлов и нагрузку на арматуру и опоры, обеспечить площадку теплом.

"Существенный рост популярности ячеистого бетона подталкивает нас к форсированию строительства нового завода, чтобы уже к следующему строительному сезону запустить стабильное производство. Только за 2023 год объем выпуска и отгрузки твинблока составил 740 тыс. куб. метров, из них 70% куплено на рынок ИЖС. На третьем заводе мы планируем запуск серийного производства блока D300, это относительно новый продукт для рынка, пока его выпускают лишь три-четыре предприятия в стране. Будем отгружать и востребованные D400 и D500. В целом, после запуска еще одного завода "Теплит" увеличит объем производства газобетонных блоков до 1 млн куб. м в год", - отметил заместитель генерального директора управляющей компании ООО "Атомстройкомплекс-Промышленность" – управляющий директор Андрей Вишневский.

Новое производство возводится на территории индустриального парка "Габиевский", где уже работают два промышленных предприятия группы – по выпуску извести и цемента. Строящийся завод станет частью кластера производства строительных материалов, формируя максимально эффективный и безотходный производственный цикл.

Напомним, один из участников индустриального парка, передовой завод "АТОМ Цемент", был построен в статусе приоритетного инвестиционного проекта Среднего Урала. Это динамично развивающееся предприятие, объем производства по итогам 2023 года составил более 400 тыс. тонн высокомарочного цемента.