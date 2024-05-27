«Уралкалий» отметил День химика — награды, чествование сотрудников, торжественные мероприятия

В канун главного профессионального праздника - Дня химика 483 сотрудника ПАО "Уралкалий" (Компания) были награждены министерскими, корпоративными и профсоюзными наградами. На торжественных вечерах, которые прошли в культурно-досуговом центре Компании, приняли участие более 900 калийщиков из Березников и Соликамска.

Почётной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации награждено 26 работников «Уралкалия». Высшей корпоративной наградой «Почётный калийщик» отмечено 13 сотрудников.

Ко Дню химика наградили победителей конкурсов профессионального мастерства среди работников семи обогатительных фабрик в номинациях «Лучший сменный мастер», «Лучший аппаратчик», «Лучшая команда технологов». Кроме того, в номинации «Лучший лаборант-технолог» были отмечены победители конкурса профмастерства среди работников лабораторий отдела технического контроля и отдела технологических исследований.

Виталий Лаук, генеральный директор ПАО «Уралкалий» подчеркивает: "В один из главных профессиональных праздников «Уралкалия» мы с гордостью можем сказать, что являемся продолжателями большого и славного дела. Уверен, что трудолюбие, профессионализм и новаторство калийщиков-химиков позволят и впредь уверенно приумножать достижения прошлых лет, справляться с новыми задачами и каждый день поднимать на ещё более высокий уровень уважение к профессии химика".