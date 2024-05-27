27 Мая 2024
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Фото:nakanune.ru

У ФСИН и правозащитников разошлись взгляды на роды в СИЗО

У правозащитников и ФСИН разошлись взгляды на то, насколько гуманно разлучать только что родившую женщину из СИЗО с новорожденным. В службе при этом еще и спорят, заявляя, что не разлучают мать и ребенка сразу же, но у СПЧ и омбудсмена другие данные. Тему обсуждали сегодня в Госдуме.

"Я рассказала, как рожают заключенные. Женщину из СИЗО вывозят в роддом. Оттуда конвой ее доставляет обратно в камеру через несколько часов после родов. Ребенок останется один на 5-10 дней.  У матери пропадает молоко, она переживает за ребенка (никакой информации о нем нет). Малыш, появившись на свет, не видит мамы. Самые важные часы и дни он один.  Его (еще ничего не совершившего) наказывают, разлучая с главным человеком в его жизни", - рассказала в своем Telegram-канале член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева. Она добавила, что о проблеме знает и омбудсмен Татьяна Москалькова, она тоже попросила решить ее.

"Представительница ФСИН России Елена Стрельник сейчас заявила, что из роддомов заключенных женщин выписывают через 3 дня минимум и вместе с ребенком. Откуда она это взяла?  Загадка.  Мы говорим, что это не так. А она - нет, так. В недоумении я. В последний раз, кстати, ОНК Москвы возмутился, когда женщину чуть ли не через 4 часа после родов вернули в камеру. И ведь это легко проверить по документам", - отметила Меркачева, пожелав чиновникам ФСИН быть ближе к реальности.

Теги: фсин, сизо, правозащитники, роды


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