В Ташкенте состоялась рабочая встреча губернатора Новосибирской области и премьер-министра Республики Узбекистан

Встреча состоялась на полях IV Форума межрегионального сотрудничества регионов России и Узбекистана, сообщает пресс-служба Правителmcndf Новосибирской области.Участники встречи обсудили развитие двусторонних отношений между регионами Республики Узбекистан и Новосибирской областью.

Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов особо отметил всеобъемлющее стратегическое партнерство и союзнические отношения Узбекистана и России, достигнутые благодаря политической воле, доверительным и дружественным отношениям Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Российской Федерации Владимира Путина, а также высоко оценил потенциал Новосибирской области.

Губернатор Андрей Травников подчеркнул: «У нас многолетние и прочные взаимоотношения с Узбекистаном. Республика входит в пятерку основных торговых партнёров Новосибирской области по объему оборота. А самое главное, Узбекистан – наш близкий сосед и давний друг».

Для Новосибирской области Республика Узбекистан – один из перспективнейших внешнеэкономических партнёров. Сегодня в нашем регионе зарегистрировано 60 совместных российско-узбекских предприятий.

Новосибирская область сотрудничает с Республикой Узбекистан во всех важнейших отраслях экономики и социальной сферы – науке, образовании, промышленности, культуре, в информационных технологиях и торговле. Данные направления - в центре внимания областных властей.

Сегодня половину стоимостного объема поставок Новосибирской области в Узбекистан составляет продукция предприятий химической промышленности. На втором месте в структуре экспорта – продовольственные товары.

Перспективным направлением взаимовыгодного сотрудничества являются также поставки в Узбекистан продукции машиностроения – электрических машин и оборудования, железнодорожных локомотивов, котлов.

Промышленные, строительные, торговые компании, вузы, медицинские учреждения и предприятия региона активно участвуют в бизнес-миссиях и выставках на территории Республики Узбекистан.

В апреле 2024 года официальная делегация Новосибирской области приняла участие в Международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия», посетила индустриальный парк «Чирчик», созданный два года назад в Ташкентской области для локализации производств российских компаний. В дни выставки новосибирская компания «Здравмедтех» открыла в технопарке «Чирчик» свою производственную площадку, а представители новосибирского предприятия «Сибирское стекло» договорились о сотрудничестве с производственной компанией, работающей в Узбекистане.