СМИ: В Telegram могут появиться отметки о фейковости контента

Журналисты нашли признаки возможного введения в Telegram отметок о подозрительном контенте. Канал "Код Дурова" пишет, что в исходном коде бета-версии Telegram для Android обнаружена функция Fact Check, которая предназначена для проверки фактов.

Предположительно, в рамках этой функции мессенджер будет сотрудничать с агентствами, занимающимися проверкой информации и в итоге Fact Check будет добавлять поясняющую информацию к сообщениям.

Вероятно, правительства стран смогут назначать агентства, которые будут работать с Telegram – можно будет увидеть, какое агентство проверяло информацию, пользователь будет решать, можно ли доверять такому аудитору.