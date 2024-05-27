Фигурант дела Тимура Иванова участвовал в создании линии обороны для СВО

Бывший глава компании "Олимпситистрой" Александр Фомин, фигурант дела замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова, участвовал в строительстве оборонительных укреплений для нужд СВО. Об этом сообщил его адвокат Николай Яшин.

"Мы просим суд приобщить документы о госнаградах Фомина, документы, подтверждающие строительство медучреждений в период пандемии, и то, что он бесплатно участвовал в организации строительства линии оборонительных укреплений для нужд СВО", - цитирует адвоката ТАСС.

По словам самого Фомина, он является ветераном боевых действий.

В апреле суд отправил Фомина в СИЗО после того, как он дал показания по делу Иванова. Его обвиняют по статье 291 УК РФ ("Дача взятки"). Бизнесмен попытался обжаловать свой арест, но сегодня Мосгорсуд оставил его под стражей.

Ранее Иванов на два месяца был отправлен в СИЗО. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). Он не признает вину.