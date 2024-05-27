Племянник опекунши Наумовой стал еще одним обвиняемым в деле 6-летнего Далера

Помимо Вероники и Александра Наумовых в деле об убийстве 6-летнего Далера из Екатеринбурга появился новый обвиняемый - племянник Наумовой - Даниил Егольников.

Как сообщает "КП-Екатеринбург" со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования, 21-летний Даниил ранее проживал в доме своей тети. Когда тело Далера нашли, парень в качестве свидетеля дал показания против своих родственников, однако недавно сам стал обвиняемым.

25 мая он принял участие в следственном эксперименте в квартире Наумовых. Его обвиняют по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК "Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего". Теперь Егольникову грозит до семи лет лишения свободы.

По делу Александра Наумова Даниил все еще проходит в качестве свидетеля. Завтра он будет давать показания в гарнизонном военном суде.

Напомним, 16 мая состоялось заседание, где в качестве обвиняемого находился участник СВО и муж Вероники - Александр Наумов. В тот день он заявил, что намерен развестись с супругой. 23 мая, на очередном заседании, показания давали подопечные Наумовой - старшая сестра Далера и мальчик. Защитники сестры Далера настояли на удалении Александра из зала суда, поскольку девочка опасается за свою жизнь. В это же время адвокат обвиняемого заявила, что дети путались в своих показаниях.