Переизбран мэр Тобольска

Глава Тобольска Максим Афанасьев сообщил о том, что переизбран депутатами на новый срок.

"Это большая честь для меня, ваша поддержка, ваше доверие, дорогие тоболяки", - написал Афанасьев в своем telegram-канале.

В предвыборной речи старый-новый мэр пообещал новую поликлинику, городской муниципальный пляж, восстановление ОКН нижнего посада, возведение там концертного зала и Фестивальной площади с набережной.

"Продолжим модернизацию образовательных учреждений, преобразования в сфере ЖКХ и строительство инфраструктуры земельных участков многодетных семей. Помимо вышеперечисленных задач продолжим все, что начали в эту пятилетку", - написал Афанасьев.

Впервые тогда еще замглавы Тюмени Афанасьев возглавил Тобольск пять лет назад, весной 2019-го. До этого местом работы Афанасьева была Тюмень, заместителем главы которой он трудился с августа 2014 г. Он курировал управы, департамент дорожной инфраструктуры и транспорта, "Тюменьгортранс", "Тюменьгормост". При его участии произошли системные преобразования в транспортной сфере областного центра, реализованы серьезные проекты по благоустройству городского пространства.