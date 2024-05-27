27 Мая 2024
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Фото: Накануне.RU

Рекордного урожая зерна в этом году уже точно не будет

Крестьяне, участники рынка и даже Минсельхоз понизили прогнозы по урожаю зерновых в этом году – он уже точно не будет рекордным. Главные пострадавшие от заморозков площади были засеяны озимой пшеницей. При средней урожайности 25,8 центнера с гектара общий объем составит менее 130 млн тонн зерна.

"Это достаточно серьезное понижение, прежние прогнозы были 142-149 млн тонн. Минсельхоз сохраняет прогноз 132 млн тонн. И это еще не финал. Довольно серьезно развивается засуха на юге. Это серьезный риск уже для пересеянных площадей", - сообщил журналистам глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

"Ситуация с пересевом выглядит неблагоприятно. Семена на пересев есть, но не у крестьян. Никто никаких запасов на пересев не получал. Получат ли они семена на пересев бесплатно? Часть поставщиков раздают семена бесплатно или со значительной рассрочкой, но это касается только семян. Кто даст бесплатное топливо и остальные ресурсы? Доступных ресурсов просто физически нет, надо привлекать средства – или страховые выплаты, или кредиты", - добавил эксперт.

По его словам, застрахованы далеко не все погибшие посевы. Например, в Воронежской области были застрахованы только 20% от погибших посевов. "А ставки в банках настолько высокие, что равны смерти пересева. Такие кредиты только генерируют убытки", - отмечает Злочевский.

Он добавил, что и в прошлые годы ситуация в отрасли была не блестящей, но с погодой крайне везло: "В прошлом году погода была "шоколадная", за счет этого у нас при падении технологической базы все равно был рекордный урожай. Но это исключительно заслуга погоды была".

Теги: урожай, заморозки, зерно, пшеница, пересев, аркадий злочевский


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