Уралец получил 10 лет "строгача" за убийство соседа, к которому он пришел зарядить телефон

21-летний житель уральского города Арамиль получил тюремный срок за убийство своего соседа.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось в октябре 2023 года. Молодой человек выпивал у себя дома и в какой-то момент у него разрядился сотовый телефон. Поскольку электричество в квартире было отключено за неуплату, он решил подзарядить мобильник у своего соседа, пожилого мужчины.

Придя к пенсионеру, он вступил в конфликт с хозяином квартиры и дважды ударил того ножом в область живота. Покидая место происшествия, парень похитил лежавшие на столе несколько тысяч рублей, принадлежавшие соседу. От полученных травм и возникшего осложнения мужчина скончался. Вскоре предполагаемого убийцу задержали силовики.

Как рассказал руководитель пресс-службы областного Главка МВД Валерий Горелых, несмотря на свой молодой возраст, ныне уже осужденный и ранее был не в ладах с законом.

"В его "послужном списке" имеется уже три судимости за совершение краж и грабежа. В качестве наказания ему ранее назначалось лишение свободы, однако должных выводов он для себя не сделал", - отметил полковник Горелых.

Злоумышленник был задержан 30 октября в одном из рабочих домов в Екатеринбурге, куда он скрылся, чтобы уйти от ответственности. Приговор суда: 10 лет лишения свободы. Отбывать срок убийца будет в колонии строгого режима.