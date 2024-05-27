В России могут ввести пошлину в 200% для вин из стран НАТО

Начальник Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России Максим Чмора сообщил, что введение ввозной пошлины для вин из стран НАТО в 200% пока не принято.

Однако в случае его утверждения пошлина будет носить запретительный характер, сообщил ТАСС Чмора в кулуарах "Недели российского ретейла".

Недавно Виктория Абрамченко (тогда – еще вице-премьер), заявила, что правительство России рассмотрит предложение АВВР (Ассоциации виноградарей и виноделов России) об установлении ввозной пошлины для вин из стран НАТО в 200%.