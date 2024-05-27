В Екатеринбурге на все лето закроют движение по развязке "Бухара - Урал"

Начиная с 1 июня движение транспорта по развязке "Бухара - Урал" над дублером Сибирского тракта будет закрыто на ближайшие три месяца. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

До 31 августа там будет проводиться ремонт путепровода. Строители АО Трест "Уралтрансспецстрой" просят с понимание отнестись к временным неудобствам. На закрытом участке будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели, а по завершении работ все элементы благоустройства будут восстановлены.

С планированием маршрута может помочь информационная карта, на которой отображены все актуальные дорожные работы и перекрытия.