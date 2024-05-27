27 Мая 2024
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Фото: Накануне.RU

В Сургуте засекретили конкурс на должность мэра

В Сургуте не будут озвучивать персональные данные заявившихся на пост главы города: имена, фамилии, занятость. Только сухие цифры: сколько человек принесли документы, сообщает телеканал "Мегаполис" со ссылкой на свой источник.

По данным канала, решение о неразглашении персональных данных было принято сегодня, на старте конкурса. До 27 мая таких вводных не было. Раньше о кандидатах, подавших документов на конкурс, рассказывали горожанам. Сейчас только объявят имя победителя 1 июля.

Отметим, что Сургут сложно назвать "открытым" городом. Заседания городской думы здесь, хоть и транслируются, но, обычно проходят за полчаса - без обсуждений и обмена мнениями. Все обсуждения проходят на заседании комитетов, за закрытыми дверьми.

Напомним, экс-глава города Андрей Филатов возглавил Сургут в конце февраля 2021-го, сменив на этом посту ушедшего в Госдуму Вадима Шувалова. До этого Филатов руководил комитетом думы ХМАО по бюджету, финансам и налоговой политике. Ушел в отставку 22 апреля 2024 г.

Теги: конкурс, мэр, дума, Сургут


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