Российская ПВО уничтожила самолет ВСУ под Волчанском

Белгородское ПВО сбило самолет ВСУ под Волчанском (Харьковская область), его тип уточняется, сообщает SHOT.

По информации источника, отработал комплекс C-300. SHOT добавляет, что южнее Волчанска наблюдается дым.

Mash пишет, что российская система ПВО уничтожила Миг-29 южнее Волчанска. По данным телеграм-канала, отработали три ракеты С400, запущенные из Белгородской области.

13 мая сообщалось, что российская армия закрепляется на окраине Волчанска. Город, где идут бои, находится недалеко от российской границы, примерно в пяти километрах.

В мае ВС РФ начали наступление в Харьковской области. Эксперты предполагают, что Россия таким образом хочет создать "буферную зону", чтобы защититься от атак со стороны ВСУ.