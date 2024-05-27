Эрдоган заявил о необходимости принятия новой Конституции Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости принятии новой Конституции страны.

"Мы не можем продолжать действовать по действующей Конституции, которая отражает консенсус элит. Мы не можем больше терпеть этот позор нашей нации. Я считаю, что новая Конституция является национальным долгом", - цитирует Эрдогана издание Hurriet.

"Конституции, созданные без поиска компромисса, несовершенны с самого рождения и с большей вероятностью могут привести к кризисам. Примеры тому есть в нашей недавней политической истории. <…> Мы видим, что причина, отравляющая отношения между государством и гражданином, одна и та же. <…> Наш парламент обладает зрелостью и полномочиями, чтобы принять новую Конституцию", - заявил президент.

В избранном в прошлом году турецком парламенте большинство принадлежит пропрезидентской "Партии справедливости и развития".