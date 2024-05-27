Австралия заявила о невозможности конфисковать российские активы

Министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил, что Конституция страны не позволяет конфисковывать российские активы.

При этом, по его словам, власти продолжают их заморозку в дополнение к санкциям, введенным в отношении торговли.

Министр также прокомментировал информацию о том, что замороженные российские активы в Австралии составляют примерно девять миллиардов долларов. По словам Марлза, настоящее число "значительно меньше, чем сообщается в средствах массовой информации", передает РИА Новости.

Ранее страны G7 в частном порядке стали заявлять, что больше не рассматривают идею о полной конфискации замороженных российских активов. Вместо этого западные страны "изучают другие способы извлечения финансирования" для Украины из средств России. Основной причиной нежелания стран Европы конфисковать активы стала "боязнь ответных мер".