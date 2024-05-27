До полного запрета? В Екатеринбурге хотят максимально ограничить электросамокаты

В Екатеринбурге собираются максимально ограничить движение электросамокатов - вплоть до их полного запрета. Об этом сообщает Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией свердловского губернатора.

По данным канала, за четыре месяца произошло уже 27 ДТП, в которых пострадали 29 человек, в том числе восемь детей. В 20 инцидентах участвовали самокаты из кикшерингов, а в шести случаях самокатчики скрылись с места аварии. Более того, в минувшие выходные девушка впала в кому после того, как упала с электросамоката.

"Решить проблему с помощью разъяснительной работы не получается. Ужесточение правил проката тоже не помогает - в соцсетях полно фотографий, где люди ездят на самокатах вдвоем и втроем. Поэтому придется пойти на крайние меры", - отмечает "Не для протокола".

А Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который считается близким к городской администрации, сегодня сообщил, что в мэрии создана рабочая группа, которая займется вопросами электросамокатов. В нее вошли чиновники (под руководством куратора транспорта Рустама Галямова) и представители общественности: блогеры, урбанисты и другие ответственные горожане.

В начале апреля в городской думе Екатеринбурга уже собиралась рабочая группа, в которую вошли представители мэрии, ГИБДД и собственно сервисов кикшеринга. Обсуждалось, какие меры стоит принять к "бешеным самокатчикам", но к чему-то конкретному тогда так и не пришли.