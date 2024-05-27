На Байкале в катере нашли тела пятерых человек

В средней части озера Байкал, рядом с архипелагом Ушканьи острова нашли катер с телами пятерых человек.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

"На озере Байкал около острова Тонкий на катере обнаружены тела пятерых человек, не подающих признаков жизни. Смерть судоводителя и пассажиров судна наступила из-за отравления угарным газом", - говорится в сообщении Следственного комитета.