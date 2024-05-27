ЛДПР предлагает дать право на досрочную пенсию педагогам колледжей и техникумов

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о досрочной пенсии для педагогов учреждений среднего профессионального образования.

Сейчас уйти на пенсию досрочно могут преподаватели, минимум 25 лет отработавшие в колледжах, техникумах или училищах, но только если в них обучаются не меньше половины студентов в возрасте до 18 лет. То есть за работу с несовершеннолетними. Но этот закон был принят в 2002 году, с того времени в школах стали учиться на год дольше, в колледжи поступают на год позже, и из-за этого педагоги не имеют необходимого стажа, отмечают авторы инициативы.

Предлагается дать право на досрочную пенсию всем педагогам учреждений среднего профессионального образования, у которых есть 25 лет стажа работы в них, независимо от возраста студентов.

