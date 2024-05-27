Луценко прозрел: Лучше Стамбульских соглашений не будет

Украина не сможет выторговать для себя лучших условий, чем было записано в Стамбульских соглашениях, которые были согласованы, но сорваны Британией. Об этом заявил бывший глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Он сказал, что там закреплен и отказ от НАТО, и внеблоковый статус республики, и маленькая армия. Все это президент РФ Владимир Путин уже считает достигнутой основой. Вопрос только в территориях, которые могут воссоединиться с Россией.

"И власть-то понимает, что будет именно так. Выше этой базы мы уже не подпрыгнем", – подытожил Луценко.

В апреле Путин сказал, что нужно вернуться к проекту Стамбульского договора с Киевом, но с тех пор в Россию вернулись четыре региона, отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В проекте договора было прописано все: от количества вооруженных сил до единиц боевой техники и личного состава. Президент РФ неоднократно подчеркивал, что Россию со "Стамбулом" в марте 2022-го "обманули". И России отныне нужны не обещания, а письменные гарантии.

Интересно, что в прошлом году глава партии Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что конфликт мог бы закончиться еще весной 2022 года, если бы Украина согласилась на нейтралитет. Но все изменил внезапный приезд в Киев премьера Британии Бориса Джонсона, который убедил Киев продолжить военный конфликт.