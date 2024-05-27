27 Мая 2024
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Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Экс-командующего 58-й армией Попова во второй раз оставили в СИЗО

Военный суд вновь отказался переводить под домашний арест экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве.

Заседание прошло в закрытом для СМИ режиме, сообщает Mash.

24 мая апелляцию генерала на арест оставил без удовлетворения 2-й Западный окружной военный суд. Попова отправили обратно в изолятор.

Ранее СК выступил с ходатайством о замене меры пресечения на домашний арест, обосновав это появившимися "характеризующими фигуранта данными, а также иными обстоятельствами, установленными в ходе расследования".

Произошло это после того, как многие военкоры высказали мнение, что Попов, возможно, стал жертвой внутриклановой борьбы, будучи одним из честных и эффективных генералов, которого и сняли с должности командующего 58 армией "за правду".

Напомним, следствие обвинило Попова в продаже металлоконструкций для линий обороны на Запорожском направлении на 130 млн рублей.

Теги: иван попов, сизо, генерал


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Ранее 24.05.2024 10:04 Мск Генерал Попов не признает вину в деле о мошенничестве

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