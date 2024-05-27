Исторический сквер Екатеринбурга не будут закрывать для пешеходов на время ремонта

В Екатеринбурге восстановят поврежденную плитку Исторического сквера. На время работ он останется открытым для пешеходов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, ремонт будет точечным: специалисты займутся только сломанными и шатающимися плитами. Всего рабочие переберут 1,2 тысячи квадратных метров покрытия: 697 квадратных метров гранитного и 521 - бетонного. Поврежденные плиты заменят, по расчетам, 75% гранитных блоков станут новыми.

Места, где будет идти ремонт, оградят строительными щитами. Как подчеркнули в администрации, для пешеходов Исторический сквер останется открытым. Частичный ремонт плитки начнется уже в середине июня.

Напомним, ранее в мэрии Екатеринбурга обвинили Гильдию строителей Урала в повреждении плитки в Историческом сквере. В самой Гильдии все обвинения отрицают.