Появилось правительство Мали в изгнании

Группа оппозиционеров из Мали, находящихся за пределами страны, создала правительство в изгнании.

"Гражданская ассамблея переходного периода избрала 25 мая членов правительства", - приводит ТАСС фрагмент текста коммюнике, опубликованного в Женеве.

Переходное правительство в изгнании состоит из семи человек. Его возглавил известный малийский юрист Мохамед Шериф Конэ. Главой гражданской ассамблеи Мали является Адаман Туре.

В Мали с лета 2020 г. произошли два военных переворота.