Появилось правительство Мали в изгнании
Группа оппозиционеров из Мали, находящихся за пределами страны, создала правительство в изгнании.
"Гражданская ассамблея переходного периода избрала 25 мая членов правительства", - приводит ТАСС фрагмент текста коммюнике, опубликованного в Женеве.
Переходное правительство в изгнании состоит из семи человек. Его возглавил известный малийский юрист Мохамед Шериф Конэ. Главой гражданской ассамблеи Мали является Адаман Туре.
В Мали с лета 2020 г. произошли два военных переворота.