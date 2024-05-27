27 Мая 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Названы отрасли экономики, в которых специалистов больше, чем вакансий

Несмотря на то, что в целом экономика России сейчас остается очень дефицитной в плане кадров, есть несколько сфер, в которых соискателей больше, чем предложений о работе. Рейтинг самых переполненных кадрами отраслей составили аналитики "Авито Работы" на основе балльной системы Индекса рынка труда. Чем выше оценка, тем больше конкурс на вакансию среди кандидатов.

1. Маркетинг, реклама, PR (8.7)

2. Искусство и развлечения (8.4)

3. Административная работа (7.4)

4. Домашний персонал (7)

5. Образование и наука (6.6)

6. Консультирование (6.5)

7. Юриспруденция (6.5)

8. ЖКХ и эксплуатация (6.3)

9. Фитнес и салоны красоты (6.3)

10. Бухгалтерия и финансы (6.1)

"В апреле 2024 года большое количество соискателей на вакансию можно отметить в креативных индустриях. Такое количество свободных соискателей на рынке можно объяснить массовой популяризацией творческих профессий. При этом нельзя сказать, что эти специалисты не востребованы. Несмотря на превышающее количество кандидатов, число предложений о работе увеличивается. Так, в апреле 2024 года в индустрии искусства и развлечений число вакансий выросло на 55% год к году, а в сфере маркетинга, рекламы и PR — на 11%", — комментирует Кирилл Пшеничных, директор категории "Офисные профессии" "Авито Работы".

Теги: вакансии, экономика, специалисты, рынок труда


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