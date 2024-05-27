"УГМК-Застройщик" добился разрешения на реконструкцию усадьбы Дарьи Башуровой в Екатеринбурге

"УГМК-Застройщик" получил положительное заключение реконструкции усадьбы Дарьи Башуровой в Екатеринбурге. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе застройщика.

Напомним, что дом мещанки Дарьи Башуровой находится на улице Хохрякова, 68 и является объектом культурного наследия (ОКН) регионального значения. Усадьба была построена в 1900 году в духе эклектики с элементами модерна. Это двухэтажный полукаменный дом, первый этаж которого выполнен из кирпича, а второй - из дерева с обшивкой тесом. Ранее рядом находились два флигеля и баня, а после революции там расположились коммунальные квартиры.

В 1990-е годы здание начало обрушаться и стало заброшенным. На сегодняшний день оно требует бережного возведения буквально с нуля, чем и собрался заняться "УГМК-Застройщик". Накануне Управление государственной экспертизы Свердловской области рассмотрело и одобрило проект реконструкции и приспособления. Девелопер намерен восстановить объект и аккуратно адаптировать в современное пространство, для чего уже провел несколько научно-реставрационных исследований.

"На Тихвинской улице, ныне Хохрякова, в XIX-начале XX века жило немало успешных и деятельных людей. Мы хотим воссоздать частицу истории, чтобы жители могли прикоснуться к красоте далекого прошлого и в то же время получить современный комфорт, – отмечает генеральный директор "УГМК-Застройщик" Евгений Мордовин. – Для этого мы применяем накопленные знания, опыт и компетенции, полученные ранее при реставрации Симановской мельницы и здания производственной лаборатории на Олимпийской набережной".

В планах до 2025 года восстановить первоначальный вид ОКН и приспособить его к современному использованию: провести инженерные сети и благоустроить прилегающую территорию. В восстановленном доме Башуровой планируется разместить ресторан русской кухни. Еще один проект по соседству, который предстоит реставрировать, - деревянный дом конца XIX века мещанина Максима Медведева. Предназначение его пока обсуждается.

Напомним, что в окружении исторических построек возведен клубный дом "На Хохрякова". Еще до его строительства на месте были организованы археологические раскопки, в результате которых были обнаружены вещи и детали, способные рассказать о быте жителей Екатеринбурга XIX - начала XX веков. Среди них: глиняная гончарная посуда с глазурью, игральные фишки, стеклянная тара, предметы личной гигиены (зубные щетки, гребешки) и многое другое. Самым ценным открытием стали кессоны, которые использовались для отвода воды.