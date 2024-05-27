Пик массовых отключений электричества на Украине может прийтись на июль

Ограничения энергоснабжения на Украине предстоящим летом могут стать более жесткими – из-за повышения тарифов на свет, передает РБК-Украина со ссылкой на экспертов "Центра Разумкова".

Повышение тарифов – возможность профинансировать ремонты государственных электростанций. Это, в свою очередь, позволит обеспечить украинцев светом сегодня и следующей зимы. Пока же дефицит уже привел к введению графиков отключением. Но они действуют не круглосуточно, а преимущественно в пиковые часы.

Существует риск того, что после повышения тарифов энергоснабжение будут ограничивать еще сильнее. Это связано в первую очередь с летом. Ремонтная кампания из-за жаркой погоды и роста потребления будет стоить дороже, считает директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

Пика дефицита электроэнергии страна может достичь в июле, а больше всего ограничения затронут Киев.