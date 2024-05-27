Комитет парламента Грузии одобрил преодоление вето президента на закон об иноагентах

Комитет парламента Грузии по юридическим вопросам одобрил преодоление вето президента Саломе Зурабишвили, которое она наложила на закон об иноагентах.

Как передает РИА Новости, теперь депутаты должны собраться для преодоления вето путем голосования на пленарном заседании во вторник.

14 мая парламент Грузии принял в третьем чтении закон об иноагентах, который вызвал ранее жаркие дискуссии. После этого помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен предупредил, что Вашингтон пересмотрит свое отношение к Грузии, если она как-то ограничит у себя деятельность иностранных агентов. По данным СМИ, конгресс США рассмотрит законопроект о санкциях против грузинских политиков из-за закона. Брюссель предупредил, что не примет в таком случае Грузию в ЕС.