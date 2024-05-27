27 Мая 2024
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Фото: Григорий Постников

Экологи РМК на форуме в Челябинске рассказали об опыте внедрения экостандартов

Экологи Русской медной компании рассказали о своем опыте внедрения экостандартов. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, открытый форум по вопросам экологии и сохранению водных объектов прошел в Челябинске в рамках национального проекта "Экология" и всероссийской акции "Вода России".

Десятки экспертов собрались, чтобы обсудить такие важные темы, как сохранение природных ресурсов, утилизация отходов, соблюдение режима на особо охраняемых природных территориях, охрана атмосферного воздуха, укрепление экологической безопасности и формирование экологической культуры. В этом году в рамках форума состоялось пленарное заседание и научно-практическая конференция с "круглыми столами" на 22 тематических площадках. Экологи РМК и активисты Волонтерского центра РМК рассказали о природоохранных мероприятиях.

Экологи РМК рассказали об опыте внедрения экостандартов в Челябинске(2024)|Фото: Григорий Постников

"Сегодня все промышленные предприятия должны задумываться о том, как они влияют на окружающую среду. Экологическая безопасность – один из главных приоритетов Русской медной компании. Наша компания присоединилась к экостандарту в 2021 году, мы добровольно взяли на себя повышенные обязательства по всем пунктам, которые сегодня применяются для сохранения экологии. Для защиты окружающей среды компания применяет наилучшие доступные технологии отрасли. В 2023 году компания направила на природоохранные мероприятия более 3 млрд рублей. Ежегодные инвестиции РМК в программы рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды в среднем составляют 2 млрд рублей", - рассказала заслуженный эколог РФ, вице-президент по экологической и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар.

Экологи РМК рассказали об опыте внедрения экостандартов в Челябинске(2024)|Фото: Григорий Постников

Также в форуме приняли участие активисты Волонтерского центра РМК. Они рассказали о развитии экологического волонтерства на территории Челябинской области, о внедрении практик эковолонтерства в систему воспитания школьников, а также о роли корпоративного волонтерства в укреплении корпоративной культуры компании. Экологическое направление активисты развивают уже третий год. Только за 2023 год они высадили более 30 тысяч деревьев и собрали более 300 тонн мусора.

Экологи РМК рассказали об опыте внедрения экостандартов в Челябинске(2024)|Фото: Григорий Постников

"Волонтерские экологические мероприятия играют важную роль в сохранении окружающей среды и поддержании экологического баланса в регионе. Добровольцы Волонтерского центра РМК очищают природу от мусора, сажают деревья, а также проводят образовательные мероприятия о важности сохранения природы. Волонтерский центр уже провел много успешных акций, которые помогли привлечь внимание к проблемам окружающей среды и вдохновить людей на активное участие в их решении. Надеемся, что подобные мероприятия будут продолжаться и развиваться, привлекая все больше участников и поддерживая интерес к экологическим проблемам региона", - отметил директор Волонтерского центра РМК "Сила Урала" Владислав Овчинников.

Теги: РМК, экология, форум, Челябинск


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