Топ-менеджер "Уралкалия" выиграл праймериз в заксобрание Прикамья

В Пермском крае топ-менеджер "Уралкалия" выиграл праймериз "Единой России" в заксобрание у участника СВО и артиста драматического театра, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно информации, опубликованной на сайте праймериз "ЕР", на довыборах в заксобрание Пермского края по одномандатному округу №12 победу одержал директор по взаимодействию с органами власти компании "Уралкалий" Олег Калинский. Он набрал 1869 голосов.

Соперниками Калинского стали пять человек. Второе место у специалиста администрации Соликамского городского округа Юлии Тороповой (96 голосов), третье - у начальника управления по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений Пермского муниципального округа Дмитрия Аликина (55 голосов), следом идет артист драматического театра "Бенефис" для детей и молодежи Денис Богатырев с 42 голосами. Участник СВО, уроженец Свердловской области Виктор Потеряев занял пятое место с результатом 29 голосов.

Последнее место у безработного пермяка Виктора Пестрякова. Его поддержали 25 человек.

До сентября 2023 года депутатом от округа являлся президент АО "Соликамскбумпром" Виктор Баранов. 7 сентября парламентарий скончался.