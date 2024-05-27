Из России выдворят шестерых участников драки со стрельбой в Москве

Нагатинский районный суд Москвы постановил выдворить из России шестерых участников массовой драки в районе Бирюлево Западное.

Речь идет о людях с фамилиями Машарифзода, Камолов, Гусейнов, Курбанов, Ражабов, Солаев. Первые пятеро наказаны административным штрафом в 5 тыс. руб. выдворением из России путем принудительного контролируемого выезда, Солаев – таким же выдворением и штрафом в 7 тыс. руб., сообщается в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

По данным ГУ МВД по Москве, вечером 21 мая поссорились две группы людей. Один из участников конфликта ударил оппонентов ножом, а также несколько раз выстрелил, предположительно, из травматического пистолета. Вскоре задержаны семеро активных 26-35-летних участников конфликта.