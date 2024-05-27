Жители Екатеринбурга примут участие в создании нового парка в Академическом

Уже этим летом жители Академического района Екатеринбурга получат возможность принять участие в создании нового парка.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", он появится в рамках развития седьмого квартала, проект планировки которого утвержден администрацией города на основании судебного решения от 7 июля 2023 года. В конце мая стартует масштабный сбор предложений от жителей района, которые будут учтены при разработке проекта благоустройства. Как будет организована эта работа, накануне обсудили застройщик квартала и участники социально-педагогического комплекса "Краснолесье".

"Это объединение неравнодушных людей и прежде всего руководителей, которые участвуют в жизни микрорайона. Нам важно, чтобы микрорайон был зеленым, безопасным, комфортным для жизни – чтобы у нас было много школ, детсадов и хороших дорог. Мы являемся представителями интересов граждан и продуктивно сотрудничаем с бизнесом и властью, чтобы доносить наши мысли и пожелания до людей, принимающих решения", - рассказал председатель совета социально-педагогического комплекса "Краснолесье" Раис Арсланов.

В ходе собрания участники СПК выразили ряд пожеланий, которые застройщик седьмого квартала – "Атомстройкомплекс" – пообещал учесть. В их числе – строительство новых школ и детских садов, парковочных мест, дорог. Все это предусмотрено генпланом развития Екатеринбурга и утвержденным проектом планировки седьмого квартала.

"Этим летом мы завершим чистовую отделку нового детского сада, построенного в квартале, и рассчитываем в ближайшее время передать его на баланс городу. Также в квартале уже построена новая дорога – местный проезд от улицы Чкалова до улицы Краснолесья. В числе инфраструктурных объектов, которые должны появятся в квартале в соответствии с утвержденным проектом планировки – детский сад на 350 мест, школа на 1500 мест, школьный стадион. Но наиболее знаковым для района и приоритетным для нас станет общедоступный парк площадью 16,1 га. Сейчас на этом месте – стихийно возникшая зеленая зона, где жители организовали площадки для отдыха и прогулочные тропинки. Мы провели предпроектное исследование территории, выявили все сценарии ее использования, и разработали концепцию, как не просто сохранить, а улучшить существующие площадки, создать новые, а также присвоить территории официальный статус парка. Понимая, что парк на этой территории особенно важен для жителей, мы начнем работать над его проектированием, как только будет утвержден проект межевания территории, определяющий его границы", - отметил директор по управлению проектами компании "Атомстройкомплекс" Дмитрий Фарафонов.

Уже сейчас понятен запрос жителей на экологическую функцию будущего парка – это подтвердили и участники СПК "Краснолесье".

"В нашей школе уделяется большое внимание экологической повестке, которая сегодня актуальна во всем мире. У нас есть школьно-тепличный комплекс, в котором мы организуем экологическое воспитание детей в рамках клуба "Юный ландшафтный архитектор". Мы бы могли в рамках уроков экологии, биологии, а также в рамках дополнительного образования использовать новую парковую зону для проведения практических занятий – например, наблюдать за животными, птицами, за развитием растительного мира нашего региона. Главное, чтобы это было абсолютно безопасно для детей: чтобы на территории не было мусора, она была обработана от клещей, благоустроена", - рассказала заместитель директора по воспитательной работе школы №181 Юлия Плотникова.

"Чтобы использовать зеленую зону в образовательных целях, конечно, ее нужно профессионально наполнить – создать в ней видовое разнообразие, обеспечить развитый покров травянистых растений. Нам было бы интересно принять участие в работе над концепцией будущего парка и, например, попробовать сделать в нем экологическую тропу, насытить этот участок именно аборигенными видами Среднего Урала, какими-то уникальными растениями. Тогда мы получим гораздо более интересный объект, который будет представлять большую ценность для городского озеленения и для жителей района", - предложила директор Ботанического сада Уральского отделения РАН, доктор биологических наук Алена Третьякова.

Участники СПК "Краснолесье" приняли решение обеспечить проект по созданию нового парка в районе экспертной поддержкой и регулярно проводить встречи с застройщиком на своей площадке. В свою очередь, застройщик пообещал сделать работу над реализацией проекта открытой для жителей района и публиковать все новости, а также ответы на вопросы жителей по будущему парку в Telegram-канале.