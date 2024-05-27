СДЭК приостановила прием и выдачу посылок из-за сбоя

В работе сервиса СДЭК произошел сбой из-за технических проблем. Клиенты компании заявляют, что больше суток не могут получить и отправить посылки.

"Вследствие сбоя в работе вычислительных мощностей в настоящее время не работают приложение и сайт СДЭК, а также невозможны прием и выдача отправлений на ПВЗ", - сообщается в телеграм-канале СДЭК.

Уточняется, что все посылки будут выданы после устранения технических проблем.

Ранее в Екатеринбурге суд взыскал с маркетплейса "СДЭК. Маркет" деньги за срыв поставки ноутбука. В договоре были прописаны конкретные сроки доставки, в которые торговая площадка не уложилась. С ООО "СДЭК. Маркет" взыскали оплату по договору в размере 118 тысяч 827 рублей, компенсацию морального вреда – 3 тысячи рублей и штраф – 30 тысяч рублей.