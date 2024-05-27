"Ельцин-центр" отменяет мастер-класс с художницей Горшениной после жалоб общественников

После того, как общественности стало известно об участии в мастер-классе "Ельцин-центра" художницы Алисы Горшениной, поднялся настоящий скандал. Дело в том, что девушка участвовала в создании клипа Pussy Riot "Swan Lake", в котором насмехаются над погибшими участниками СВО. Многим такой выбор гостя для разговора с мамами и их детьми в преддверии Дня защиты детей не пришелся по вкусу.

Как сообщает Telegram-канал "УралLIVE" со ссылкой на пресс-службу ЕЦ, руководство центра решило отказаться от проведения скандального мероприятия. При этом, Накануне.RU в пресс-службе сообщили, что пока никаких решений не принималось, а будет ли проведен мастер-класс, может решиться в течение дня. Тем не менее, на сайте ЕЦ удален анонс встречи с Горшениной, да и сама художница в своих соцсетях намекнула, что "Ельцин-центр" стал одним из тех, кто отказался от сотрудничества.

"Пару дней назад несколько очень деятельных граждан нашей страны решили, что публикаций обо мне будет недостаточно и начали писать обращение в ФСБ, Генпрокуратуру и Минкульт. Повод: мой мастер-класс по созданию поделки из фетра в "Ельцин-центре". Последние несколько дней были ужасными, сегодня я поняла, что самым невыносимым было молчать. Я вдруг вспомнила, что вообще-то ничего плохого не делала, не нарушала даже нынешние законы", - заявила художница в своих соцсетях.

Она также добавила, что полиция к ней пока не приходила.

Напомним, Горшенина должна была выступить в ЕЦ в начале следующего месяца: провести мастер-классы, поговорить "о взаимоотношениях мам и дочек" и "помочь наладить коммуникацию между поколениями". Активистам движения "Зов народа" такая идея не понравилась. Они обратились в Генпрокуратуру, ФСБ и Минкультуры с просьбой "проверить, чем обосновано участие человека с антироссийскими взглядами в детском мероприятии".