Глава Астраханской области принял участие в российско-узбекском бизнес-завтраке в Ташкенте

В Ташкенте в рамках Совета регионов Российской Федерации и Республики Узбекистан министр экономического развития РФ Михаил Решетников и заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Жамшид Ходжаев провели бизнес-завтрак с губернаторами России и Узбекистана. Глава Астраханской области Игорь Бабушкин принял участие в мероприятии.

Участники бизнес-завтрака обсудили перспективные направления сотрудничества – промышленность, гуманитарные связи, торговлю, в том числе онлайн-продажи на маркетплейсе Willdberies.

"С Республикой Узбекистан у нас много совместных проектов. Уверен, мы и дальше будем осваивать рынки этой страны. Речь идёт не только о торговле. Благодарю узбекистанских коллег за конструктив и теплый прием", – поприветствовал участников Михаил Решетников.

"В Узбекистане сейчас благоприятная среда для создания совместных проектов с Россией. Выражаем уверенность в развитии дальнейшего сотрудничества", – подчеркнул Жамшид Ходжаев.

Основательница и генеральный директор маркетплейса Willdberies Татьяна Бакальчук отметила, что Узбекистан является перспективной площадкой для компании.

Астраханскую область и Узбекистан объединяют давние исторические связи. Именно в Астрахани хивинские и бухарские купцы вели оживленную торговлю. А первые посольства из Бухарского и Хивинского ханств прибыли в город еще в середине 16 века. Сегодня торговля по-прежнему – одно из основных направлений двустороннего сотрудничества. По итогам 2023 года рост экспорта составил 10%.