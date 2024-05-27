Путину доложили, что талибов* можно больше не считать террористами

Министерство иностранных дел и Министерство юстиции доложили президенту России о том, что движение Талибан* (*террористическая организация, запрещена в РФ) можно исключать из списка запрещенных, передает ТАСС со ссылкой на директора второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова.

По его словам, позиция поддержана и другими ведомствами.

"Это (исключение Талибана* из списка запрещенных перед его признанием - прим. ред.) обязательно. Без этого о признании говорить будет преждевременно. Поэтому этот вопрос продолжает прорабатываться. Все соображения доложены высшему руководству России. Ждем принятия решения", - добавил Кабулов.

В январе 2000 года – во время Второй чеченской войны, которую вел уже Путин, - представитель Талибана* в Пакистане объявил о признании независимости Чечни и установлении дипломатических отношений с правительством Аслана Масхадова. В феврале того же года газета "Шариат", официальный печатный орган Талибана*, призвала мусульманские страны объявить священную войну (джихад) России. Чеченские боевики проходили обучение в лагерях на подконтрольных талибам территориях.

В мае 2000 года помощник президента России Сергей Ястржембский заявил о возможном нанесении превентивных ударов по базам подготовки террористов в Афганистане.

После начала военной операции США и Великобритании против Талибана* осенью 2001 года представители талибов* вышли на связь с российскими пограничниками на таджикско-афганской границе и от имени духовного лидера предложили Москве объединиться для борьбы с американской агрессией. Как рассказал в интервью Би-Би-Си занимавший тогда должность секретаря Совета безопасности Сергей Иванов, Россия ответила на это предложение "всемирно известным англоязычным жестом F*** off".