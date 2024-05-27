Захарова ответила на слова президента Эстонии о необходимости поставить Россию на колени

В МИД РФ отреагировали на слова президента Эстонии Алара Кариса, заявившего о необходимости поставить Россию на колени.

"А как это? Пусть покажет",- сказала официальный представитель министерства Мария Захарова, которую цитирует РИА Новости.

Ранее эстонский президент заявил, что сделает все возможное, чтобы попытаться "поставить Россию и Путина на колени". По его мнению, после этого "можно будет начать серьезные переговоры" по Украине.

Напомним, в Эстонии допустили отправку войск на запад Украины. Правда, они будут заниматься тыловым обеспечением, а не боевыми задачами. О прямом участии в боевых действиях речи не идет.