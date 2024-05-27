Главу Перми атаковали боты. Он закрыл комментарии

Глава Перми Эдуард Соснин закрыл комментарии в своем telegram-канале из-за атаки ботов. Об этом говорится в публикации чиновника, передает корреспондент Накануне.RU.

"Размещенные ранее комментарии были удалены из-за атаки недоброжелателей. Возможность комментирования будет восстановлена в ближайшее время. Прошу вас отнестись с понимаем", - сообщил мэр.

Он также сказал, что желающие могут написать ему на страницу в социальной сети "ВКонтакте".

Последний пост чиновника, размещенный в канале, содержал информацию о проведении этапа турнира Офицерской хоккейной лиги. Какие именно комментарии были размещены, не уточняется.