Игорь Бабушкин на встрече с премьер-министром Узбекистана предложил использовать транзитные возможности Астраханской области

В Ташкенте проходит Совет регионов Российской Федерации и Республики Узбекистан с участием Президентов двух стран. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин возглавил делегацию региона.

Накануне он встретился с Премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым, завтра выступит на пленарном заседании Совета.

«Мы очень признательны, что ваш президент, уважаемый Владимир Владимирович, посетил после переизбрания одну из первых нашу Республику, – отметил премьер-министр. – Это даст толчок взаимовыгодным отношениям между Республикой Узбекистан и Астраханской областью».

Для региона Узбекистан является одним из важнейших партнеров в Центральной Азии. Стороны активно развивают торгово-экономические и гуманитарные связи. В основе сотрудничества – торговля. Из Астрахани экспортируются в Узбекистан сельскохозяйственные и промышленные товары. Из Республики в область привозят текстиль и плодовоовощную продукцию.

Стороны обсудили возможности перевалки грузов из Узбекистана в Россию. Сегодня они доставляются в Астрахань автотранспортом. Часть из них идет через терминалы астраханского логистического хаба. В 2023 году он принял 15 тысяч тонн овощей и фруктов.

Также обсудили возможность доставки товаров из Узбекистана в Россию водным путем через морскую составляющую коридора «Север – Юг» по направлению «порт Туркменбаши – порты Астраханской области».

Глава региона предложил узбекскими компаниям и предпринимателям использовать транзитные возможности Астрахани для поставки товаров из Узбекистана в Россию.

Игорь Бабушкин отметил и сотрудничество в сфере подготовки кадров и образования. В 2020 году Астраханский государственный технический университет открыл филиал в Ташкентской области. Это единственный вуз в Узбекистане, который ведет подготовку специалистов для рыбного хозяйства. Здесь обучается более тысячи узбекистанцев. В этом году дипломы о высшем образовании получат первые 200 специалистов.