Игорь Бабушкин на встрече с премьер-министром Узбекистана предложил использовать транзитные возможности Астраханской области

27 Мая 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Мертвый Пригожин победил живого Шойгу

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Семейные визы в Великобританию: виза жены, виза невесты

Политика В бывшем СССР Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин на встрече с премьер-министром Узбекистана предложил использовать транзитные возможности Астраханской области

В Ташкенте проходит Совет регионов Российской Федерации и Республики Узбекистан с участием Президентов двух стран. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин возглавил делегацию региона.

Накануне он встретился с Премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым, завтра выступит на пленарном заседании Совета.

«Мы очень признательны, что ваш президент, уважаемый Владимир Владимирович, посетил после переизбрания одну из первых нашу Республику, – отметил премьер-министр. – Это даст толчок взаимовыгодным отношениям между Республикой Узбекистан и Астраханской областью».

Для региона Узбекистан является одним из важнейших партнеров в Центральной Азии. Стороны активно развивают торгово-экономические и гуманитарные связи. В основе сотрудничества – торговля. Из Астрахани экспортируются в Узбекистан сельскохозяйственные и промышленные товары. Из Республики в область привозят текстиль и плодовоовощную продукцию.

Стороны обсудили возможности перевалки грузов из Узбекистана в Россию. Сегодня они доставляются в Астрахань автотранспортом. Часть из них идет через терминалы астраханского логистического хаба. В 2023 году он принял 15 тысяч тонн овощей и фруктов.

Также обсудили возможность доставки товаров из Узбекистана в Россию водным путем через морскую составляющую коридора «Север – Юг» по направлению «порт Туркменбаши – порты Астраханской области».

(2024)|Фото: astrobl.ru

Глава региона предложил узбекскими компаниям и предпринимателям использовать транзитные возможности Астрахани для поставки товаров из Узбекистана в Россию.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин отметил и сотрудничество в сфере подготовки кадров и образования. В 2020 году Астраханский государственный технический университет открыл филиал в Ташкентской области. Это единственный вуз в Узбекистане, который ведет подготовку специалистов для рыбного хозяйства. Здесь обучается более тысячи узбекистанцев. В этом году дипломы о высшем образовании получат первые 200 специалистов.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Теги: игорь бабушкин, вихит в узбекистан, трансграничная торговля, мтк север-юг


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети