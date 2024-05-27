В Госдуме призвали вносить в реестр иноагентов ссылки на их соцсети

Министерство юстиции России по предписанию правительства теперь будет указывать доменные имена ресурсов иностранных агентов в своем соответствующем реестре – конечно, при наличии таких ресурсов. Правда, депутат Госдумы от "Единой России" Антон Горелкин считает, что к таким ресурсам надо относить и соцсети.

"Рассчитываю, что Минюст, реализуя эту норму, будет заносить в реестр не только сайты, но и группы в соцсетях. Некоторые иноагенты пользуются правовой неопределенностью и продолжают поддерживать официальные паблики на российских площадках без указания своего статуса", - написал Горелкин в своем Telegram-канале.