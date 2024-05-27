В Югре экс-мэр покинул пост ради того, чтобы стать риэлтором

Бывший глава сельского поселения Половинка (Кондинский район Югры) Александр Старжинский переехал из округа в Тюмень и занялся недвижимостью. В своих соцсетях политик мотивировал "сложной политической ситуацией в Югре".

"В округе не нужны молодые, амбициозные специалисты", - говорит Старжинский в коротком ролике.

Журналисту Накануне.RU Старжинский выразил мнение, что увидел такую тенденцию в своем кругу общения.

"Я говорю о том, что вижу: говорят, либо ты с нами, либо ни с кем. Почему, например, этот человек – в команде, а этот – нет? Если ты не возражаешь, ты – в команде, если отстаиваешь свою точку зрения – нет. Могу назвать знакомых, которые уехали и реализовали себя в других регионах. Их никто в Югре не услышал", – сказал Старжинский.

В ответ на вопрос, как вышло, что при такой системе Старжинский сам несколько лет возглавлял Половинку (получил пост в 24 года, проработал пять лет, переизбираться не стал), бывший глава рассказал историю своего избрания.

"Я шел самовыдвиженцем, и меня не рассматривали как конкурента. Я пришел наперекор. Меня поддерживали люди, я был настойчив", – сказал Старжинский.

Выбор Тюмени как города для жизни и продажи недвижимости как сферы деятельности Старжинский объяснил близостью города к округу и наличием знакомых, которые и пригласили его к сотрудничеству. Также он продолжит помогать бойцам, участвующим в специальной военной операции. Например, налаживать их контакт с органами власти, поскольку часто солдаты не знают, куда обратиться по тому или иному поводу.

