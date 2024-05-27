Бывший замначальника тагильской колонии погиб в зоне СВО

В зоне специальной военной операции погиб бывший замначальника одной из исправительных колоний Нижнего Тагила.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФСИН России по Свердловской области, при выполнении боевых задач в ходе СВО героически погиб майор внутренней службы в отставке Алексей Кедров. Ранее он проходил службу в ИК-13 (Нижний Тагил) и был заместителем начальника учреждения.

Как рассказали в свердловском ГУФСИН, 14 мая нынешнего года в Очеретино (ДНР) при наступлении группа попала под обстрел беспилотников. Кедров прикрыл собой сослуживца, приняв весь удар на себя.

"Алексей был очень жизнерадостным человеком, добрым и отзывчивым коллегой, любящим отцом и прекрасным мужем", - отметили в ведомстве.

Прощание с Алексеем Кедровым состоится в этот четверг, 30 мая, в 12:00. Оно пройдет по адресу: Нижний Тагил, ул. Кушвинский тракт, 1в, прощальный зал "Обряд".