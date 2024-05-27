В Перми устраняют последствия штормового ветра

В Перми ураган повалил 19 деревьев. Власти города сообщили о ликвидации последствий шторма, который прошел по региону в минувшие выходные.

По данным городской администрации, 25 мая в ЕДДС поступило 19 обращений об упавших деревьев, в частности деревья упали на улицах Островского, Светлогорской, Городецкой, Формовщиков, Цимлянской, на Соборной площади. Утром, в понедельник были ликвидированы последствия по 16 упавшим деревьям.

25 мая порывы ветра в Перми достигали 25 метров в секунду, город настиг сильный ливень. Местами шел град. Коммунальные службы работали в режиме повышенной готовности.

В Березниках, напомним, штормовой ветер сорвал крышу со спорткомплекса "Любимов". В Гайнском округе были повреждены жилые дома.