27 Мая 2024
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Фото: Накануне.RU

Савватеев: Кравцову искали смену, но никто не согласился

Власти искали, кто может сменить главу Минпроса Сергей Кравцова, и даже кое-кому предлагали стать министром. Но эти люди не согласились. Об этом рассказал член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, профессор ряда вузов и лидер движения "Родная школа" Алексей Савватеев.
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"Я знаю доподлинно, что нормальную кандидатуру искали. Два человека, не буду их называть, получили это предложение и отказались. Почему - вопрос к ним. Это высокопоставленные знакомые. У каждого из них есть очень серьезный проект, который они делают. И они не хотят брать огромную авгиеву конюшню, в которую Сергей Сергеевич добавил еще навоза... Никто не хочет браться за этот чемодан без ручки, поэтому назначили снова Кравцова. Наверное, Мишустин не только двоих знакомых мне людей спрашивал, но и других. И все ему отвечали: а мне это нужно? И только Кравцов сказал, что ему нужно", - рассказал Савватеев.

Он ставит в вину Кравцову создание порочной системы "круговой поруки трусости", когда вокруг тотальное вранье об образовании и правда скрывается, а сказать об этом все боятся. А у власти нет понимания важности образования, которое отдано на откуп цифровизаторам, в то время как подлинные специалисты отодвинуты от управления. Савватеев назвал Кравцова "символом цинизма и лицемерия, двуличности, лжи, трусости и очковтирательства", а его оставление на посту министра - плевком в лицо учителям.

При Кравцове катастрофических масштабов достигла нехватка учителей, а их зарплаты являются унизительными и позорными для страны. 1,25 млн учителей в России "тянут" 2,25 млн ставок. То есть при нормальном подходе, когда учитель работал бы на ставку за достойную зарплату, в стране не хватает миллиона учителей. Средняя начисленная зарплата учителей школ в России превышает 60 тыс. рублей, тогда как медианная - около 40 тыс., за вычетом налогов - не больше 35 тыс. С учетом же средней ставки учителя 1,8, медианная зарплата составляет "чистыми" около 20 тыс.

Напомним, перед переназначением Кравцова в Госдуме ее спикер Вячеслав Володин резко раскритиковал происходящее в школе, но затем "Единая Россия" дружно поддержала кандидатуру раскритикованного министра.

Теги: кравцов, образование


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