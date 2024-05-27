В Екатеринбурге завкафедрой вуза потерял все свои деньги после разговора с мошенником

В Екатеринбурге мошенник обманул заведующего кафедрой университета. Пожилой мужчина отдал аферисту почти 400 тысяч рублей.

Читайте также: В Екатеринбурге мошенник выманил у школьницы 700 тысяч рублей в игровом чате

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, в полицию поступило заявление от 70-летнего руководителя кафедры одного из вузов города. В выходные ему позвонил неизвестный, который представился "сотрудником сотовой компании" и заявил, что необходимо пролонгировать абонентский договор, иначе номер будет отключен и передан другому человеку. Для этого достаточно установить специальное приложение.

Под диктовку "менеджера Дениса" завкафедрой скачал и установил программу в телефон, а затем сообщил мошеннику несколько четырехзначных кодов, пришедших в SMS. После этого "Денис" сказал, что договор успешно пролонгирован, и повесил трубку.

Через некоторое время телефон мужчины стал работать с перебоями. Он решил проверить мобильный банк, но было уже поздно: кто-то перевел все деньги с одной его карты на другую и потратил почти 400 тысяч рублей на покупки в интернет-магазинах электроники.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Полиция Екатеринбурга в очередной раз призывает быть бдительными и не вступать с неизвестными в разговоры о деньгах, а также о своих персональных данных. Ни в коем случае нельзя сообщать кому-либо пароли и коды из SMS и устанавливать неизвестные программы.

Напомним, недавно в Екатеринбурге доцент университета перевела мошенникам 5 млн рублей.