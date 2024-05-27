Пушилин: На территории "Азовстали" могут построить малые промышленные предприятия

Территорию металлургического завода "Азовсталь" в будущем могут рекультивировать и создать там промышленный парк. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Беларусь-1".

"Эта зона будет подготовлена, рекультивирована, зачищена под промышленный парк, под, может быть, малые промышленные предприятия", - заявил он.

Пушилин отметил, что завод наносил серьезный экологический ущерб как городу и окрестностям, так и Азовскому морю. По словам главы ДНР, с учетом того, что предприятие сильно повреждено и экономически нецелесообразно его восстанавливать, власти пришли к решению, что этот завод в Мариуполе не нужен.

Напомним, в прошлом году председатель правительства ДНР Виталий Хоценко заявлял, что на создание технопарка на "Азовстали" потребуется не менее 10 лет. Он пояснил, что завод получил значительные повреждения в результате боевых действий. Кроме того, там продолжается разминирование.

"Там будет создаваться индустриальный парк, промышленный технопарк и экопромышленный парк. Кроме того, те цеха, которые целые, - будем восстанавливать в них работу и привлекать в них резидентов, остальную территорию чистить, также привлекать резидентов - промышленные предприятия, кто будет создавать там бизнес. Это не быстрый проект. Чтобы полноценно очистить площадку, восстановить энергетику, газ, воду, потребуется не менее 10 лет", - указал премьер ДНР.