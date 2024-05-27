Дело о смертельном ДТП с пассажирским автобусом под Режом направили в суд

Полиция направила в суд дело о смертельном ДТП с пассажирским автобусом под Режом. Об этом Накануне.RU рассказал начальник пресс-службы областного главка Валерий Горелых.

Напомним, трагедия произошла вечером 16 ноября 2023 года. Автобус "ГАЗ А63R42" двигался по маршруту № 105 "СЭС г. Реж – пос. Озерный" в поселке Костоусово. На нерегулируемом неравнозначном перекрестке трассы Екатеринбург - Реж - Алапаевск он не предоставил преимущество в движении "LADA LARGUS" и столкнулся с ней. В результате двое человек погибли и несколько пострадали: пассажир легковушки от полученных травм скончался на месте, водитель позднее умер в больнице. Еще девять человек, в числе которых водитель автобуса и двое несовершеннолетних, были вынуждены обратиться к медикам с травмами различной степени тяжести.

В тот день проверка показала, что в крови обоих водителей не было следов алкоголя.

"По факту происшествия следственное подразделение полиции возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.5 ст.264 УК РФ. Проведены 12 медицинских и автотехнических экспертиз. 54-летний водитель автобуса до судебного разбирательства находится под подпиской о невыезде. Обвинительное заключение, поступившее от следователей ГСУ регионального главка МВД, утвердил заместитель прокурора области Вадим Чукреев", - отметил полковник Горелых.

Накануне расследование дело было завершено, а материалы направлены в суд для дальнейшего разбирательства.