27 Мая 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото:Накануне.RU

Жителя Нижнего Тагила, пытавшегося сжечь бывшую девушку, отправили в колонию

Суд отправил в колонию 37-летнего жителя Нижнего Тагила. Пытаясь помириться с бывшей девушкой, он поджег ее.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в июле 2023 года, когда мужчина условно-досрочно освободился из мест лишения свободы. Через 12 дней после выхода на волю он решил съездить в поселок Молодежный, где жила и работала его бывшая сожительница. Они расстались в мае 2022 года, когда уральца отправили за решетку. Он надеялся помириться с бывшей, но поехал к ней уже будучи сильно пьяным.

Приехав в поселок, тагильчанин направился на местную пилораму, где работала девушка. В рабочем вагончике он увидел свою бывшую, ее подругу и двух мужчин, которые выпивали. Гость приревновал девушку к незнакомцам и потребовал, чтобы она немедленно поехала с ним в Нижний Тагил, но та отказалась. Тогда ревнивец попытался вытащить ее из вагончика, но на ее защиту встал один из мужчин. Завязалась драка.

Разозлившись и заметив на полу вагончика пластиковую бутылку без этикетки с какой-то жидкостью, уралец схватил ее и облил девушку. Затем он достал зажигалку и поджег, в результате чего одежда несчастной вспыхнула. Она выбежала на улицу, где подруга облила ее водой, потушив огонь. Пострадавшая получила ожоги, которые квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.

Пригородный районный суд, отменив УДО по предыдущему приговору, с учетом рецидива назначил поджигателю 2 года и 2 месяца колонии строгого режима. В прокуратуре уже заявили, что изучат приговор, после чего он может быть обжалован.

Теги: поджигатель, приговор, Нижний Тагил


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