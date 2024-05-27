Минтруд запустит панель мониторинга трудоустройства выпускников

Минтруд намерен в ближайшее время запустить аналитическую панель мониторинга трудоустройства выпускников, заявил замглавы Минтруда Дмитрий Платыгин. Она будет находиться в специальной подсистеме платформы "Работа в России".

По его словам, это будет огромная база данных о выпускниках и их трудоустройстве. Данные собирались на протяжении нескольких лет по выпускникам учебных заведений, специальностям, регионам, уровню зарплаты. Это будет учитываться в рейтинге образовательных организаций. Для абитуриентов это тоже ориентир: они смогут видеть, с какой специальностью будет более вероятным лучшее трудоустройство и более высокие зарплаты.

Также Минтруд вместе с другими ведомствами готовит новую методику прогноза кадровой потребности. Для этого проведут всероссийский опрос работодателей.

Можно заметить, что проблема трудоустройства выпускников оттеняется другим вопросом - мониторингом их трудоустройства. Это напоминает подобную ситуацию с проблемой огромной нехватки учителей, которая подменяется вопросом поступления в педвузы или выпуска из педвузов. А также катастрофой с рождаемостью, которая заменяется мерами социальной поддержки.

Проблема же трудоустройства выпусников периодически поднимается, но не имеет решения. Ранее она неоднократно выдвигалась, но каждый раз отклонялась. Так, Совет законодателей при Федеральном собрании не поддержал последний законопроект Госсовета Татарстана об обязательном трудоустройстве выпускников вузов через распределение.