С начала пожароопасного сезона на свердловчан составили больше тысячи протоколов

С начала пожароопасного сезона этого года в Свердловской области сотрудниками госпожнадзора составлено уже более 1 тысячи протоколов об административных нарушениях. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном ГУ МЧС.

Напомним, с 12 апреля на Среднем Урале введен особый противопожарный режим. Это значит, что любое разведение огня, в том числе в мангале для приготовления шашлыков, на территории региона запрещено. Действует такой запрет и в Екатеринбурге.

По данным МЧС, только за прошедшую неделю на нарушителей правил пожарной безопасности составлено 245 протоколов. Также вынесено 124 определения о возбуждении административных расследований.

Как добавили в ведомстве, ежедневно в Свердловской области работают более 300 патрульно-контрольных групп. Также для выявления нарушителей с воздуха привлекаются беспилотные авиационные системы.

В конце апреля жители Екатеринбурга признавались, что все равно будут жарить шашлыки на майские праздники, несмотря на запрет.