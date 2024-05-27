27 Мая 2024
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Общество Новосибирская область
Фото: Накануне.RU

В Год семьи в Новосибирской области реализуют расширенную систему мер поддержки семей с детьми

Как известно, указом Президента Российской Федерации 2024 год объявлен Годом семьи. В Новосибирской области выросло число многодетных семей – им будет оказана широкая поддержка.
Меры поддержки семей в нашем регионе рассмотрены 27 мая в Правительстве Новосибирской области на оперативном совещании под руководством первого заместителя Губернатора Юрия Петухова, сообщает пресс-служба Правительства региона.

«В рамках года семьи реализуются мероприятия, направленные прежде всего на поддержку и защиту семьи, обеспечение безопасной среды детства и семей с детьми. Первый блок – это обеспечение финансовой стабильности семей с детьми, которая достигается за счет предоставления мер финансовой поддержки и обеспечения занятости. Министерством предоставляется 21 региональная мера поддержки, получателями которых являются 120 тысяч семей. Одним из результатов комплексной поддержки семей при рождении детей стало увеличение количества многодетных семей. Сегодня в регионе в 47 тысячах многодетных семей проживают 155 тысяч детей (а это 26% общей численности детей)», – доложила министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева.

С учетом положений Указа Президента «О мерах социальной поддержки многодетных семей» в регионе актуализирован Закон о многодетных семьях. С 1 мая 2024 года многодетным компенсируются не только коммунальные услуги, но также и плата за жилое помещение. Дополнительно в регионе многодетным семьям предоставляются и другие меры социальной поддержки, например: автомобильный транспорт для семей с 7 и более детьми, единовременная денежная выплата на ремонт и строительство жилья семьям с пятью детьми, выплаты многодетным семьям с первоклассниками, студентами вузов и т.д.

(2024)|Фото: nso.ru

За прошедший период 2024 года трудоустроено 2226 человек, воспитывающих несовершеннолетних детей. Для тех, кто испытывает трудности в поиске работы, реализуются мероприятия по временному трудоустройству с выплатой материальной поддержки в размере 7600 руб. в месяц за счет средств областного бюджета.

Коллаж, рисунок, многодетная семья(2024)|Фото: Накануне.RU

Защита и поддержка семей с детьми – одно из приоритетных направлений национального проекта «Демография». С полным перечнем мер социальной поддержки можно ознакомиться на сайте министерства труда и социального развития региона.

Теги: год семьи, мерыц поддержки, многодетные семьи, указ президента


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